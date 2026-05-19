Tennis tavolo paralimpico la Pro Sport Ravanusa vola a Cesena per Serie A e campionati italiani

La squadra di tennis tavolo paralimpico della Pro Sport Ravanusa si sta preparando per partecipare a due eventi di rilievo: la Serie A e i campionati italiani. La trasferta si svolgerà a Cesena, dove i giocatori affronteranno le competizioni con l’obiettivo di ottenere risultati nelle rispettive categorie. La partecipazione rappresenta un momento di grande impegno per la squadra, che si avvicina a queste gare con un calendario ricco di incontri ufficiali e qualificazioni.

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