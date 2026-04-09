Tennis tavolo paralimpico la Pro Sport Ravanusa in trasferta in Calabria per la Serie A

La Pro Sport Ravanusa si prepara per la settima giornata del campionato nazionale di tennis tavolo paralimpico, con una trasferta in Calabria. La squadra parteciperà alla Serie A Classe 11, continuando il suo impegno nel torneo. La gara si svolgerà lontano dalla sede abituale, con i giocatori pronti a confrontarsi con gli avversari in una sfida importante del campionato.

Nuovo appuntamento nel campionato nazionale di tennis tavolo paralimpico per la Pro Sport Ravanusa, pronta ad affrontare la trasferta in Calabria per la settima giornata della Serie A Classe 11.La formazione ravanusana sarà impegnata sabato e domenica a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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