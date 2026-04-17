Calcio balilla paralimpico Pro Sport Ravanusa alla finale nazionale

La squadra di calcio balilla paralimpico della Pro Sport Ravanusa si prepara a disputare la finale nazionale della Coppa Italia, in programma dal 17 al 19 aprile a Besozzo, in provincia di Varese. La partecipazione alla fase conclusiva della competizione rappresenta un passo importante per il team, che si confronta con altre formazioni provenienti da diverse regioni italiane. La finalissima si svolgerà in una località del nord Italia, dove si decideranno i vincitori della manifestazione.

La Pro Sport Ravanusa parteciperà alla finale della Coppa Italia di calcio balilla paralimpico dal 17 al 19 aprile a Besozzo, in provincia di Varese. La società si presenta da detentrice del titolo conquistato nel 2025.La manifestazione è promossa dalla Fpicb (Federazione paralimpica italiana di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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