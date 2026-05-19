Tennis iniziato il campionato regionale serie D | 500 team 9 quelli vicentini della d1 in lotta per la C

È iniziato il campionato regionale di tennis della serie D, con più di 500 squadre partecipanti in tutto il Veneto. Tra queste, nove team provenienti dalla provincia di Vicenza competono nella D1, sfidandosi per la promozione in serie C. La competizione coinvolge squadre di diverse categorie, dalla D1 alla D4, e si svolge su vari campi della regione. La stagione si apre con incontri tra squadre di diversi livelli, con un focus particolare sulla lotta tra le formazioni vicentine della prima serie.

E’ iniziato il campionato regionale della serie D. Un campionato record quello veneto che racchiude oltre 500 squadre, dalla D1 alla D4. Competizione che fa sudare le fatidiche sette camicie alla Commissione Gare della federtennis regionale, ma che la rende orgogliosa di questo risultato. Regular. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PERLA INCONTRA LARA MECCICO: TENNISTA E PADELISTA PROFESSIONISTA.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Iniziato il campionato regionale di tennis a squadre di serie D con oltre 500 formazioni 10 in D1 le veronesi

Leggi anche: Inziato il lungo campionato tennistico di serie D con 500 team

. @Udinese_1896, Nicolò Zaniolo salterà le ultime due giornate a causa di una lombalgia. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo x.com

Iniziato il campionato tennistico di serie D con 550 teams. 9 le squadre padovane in lizza per la serie CRiflettori puntati sul Lotario Monti (in foto) che la scorsa stagione ha sfiorato la promozione, ma le squadre dei club più blasonati non scherzano. Regular season che è iniziato il 10/5 e che termine ... padovaoggi.it

Il Tennis Giotto debutta nel campionato maschile di serie CArezzo, 20 marzo 2026 – Il Tennis Giotto debutta nella serie C maschile. Il primo turno è fissato per domenica 22 marzo quando, a partire dalle 10.00, la squadra aretina romperà il ghiaccio nel ... lanazione.it