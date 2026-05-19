Iniziato il campionato regionale di tennis a squadre di serie D con oltre 500 formazioni 10 in D1 le veronesi

È iniziato il campionato regionale di tennis a squadre di serie D, con oltre 500 formazioni provenienti dal Veneto. La competizione coinvolge squadre di diversi livelli, dalla D1 alla D4, e vede anche dieci squadre veronesi partecipare alla massima categoria regionale. La stagione si presenta con numeri record rispetto agli anni precedenti, riflettendo l’interesse crescente per questa disciplina a livello regionale. Le gare si svolgono in varie strutture sparse sul territorio, coinvolgendo centinaia di atleti e appassionati.

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