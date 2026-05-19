Iniziato il campionato regionale di tennis a squadre di serie D con oltre 500 formazioni 10 in D1 le veronesi
È iniziato il campionato regionale di tennis a squadre di serie D, con oltre 500 formazioni provenienti dal Veneto. La competizione coinvolge squadre di diversi livelli, dalla D1 alla D4, e vede anche dieci squadre veronesi partecipare alla massima categoria regionale. La stagione si presenta con numeri record rispetto agli anni precedenti, riflettendo l’interesse crescente per questa disciplina a livello regionale. Le gare si svolgono in varie strutture sparse sul territorio, coinvolgendo centinaia di atleti e appassionati.
E’ iniziato il campionato regionale della serie D. Un campionato record quello veneto che racchiude oltre 500 squadre, dalla D1 alla D4. Competizione che fa sudare le fatidiche sette camicie alla Commissione Gare della federtennis regionale, ma che la rende orgogliosa di questo risultato. Regular. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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