Inziato il lungo campionato tennistico di serie D con 500 team

È partito il campionato regionale di tennis di serie D, che coinvolge più di 500 squadre suddivise tra i vari livelli D1, D2, D3 e D4. La competizione si svolge sul territorio regionale e rappresenta l’avvio di una stagione lunga e numerosa, con incontri programmati in diverse località. Le squadre partecipanti provengono da diverse città e si sfidano in incontri di singolare e doppio, con calendario distribuito nel corso delle settimane.

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