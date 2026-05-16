Inziato il lungo campionato tennistico di serie D con 500 team
È partito il campionato regionale di tennis di serie D, che coinvolge più di 500 squadre suddivise tra i vari livelli D1, D2, D3 e D4. La competizione si svolge sul territorio regionale e rappresenta l’avvio di una stagione lunga e numerosa, con incontri programmati in diverse località. Le squadre partecipanti provengono da diverse città e si sfidano in incontri di singolare e doppio, con calendario distribuito nel corso delle settimane.
È iniziato il campionato tennistico regionale della serie D. Un campionato record, che racchiude oltre 500 squadre, dalla D1 alla D4. Competizione che fa sudare le fatidiche sette camicie alla commissione gare della Federtennis regionale, ma che la rende orgogliosa di questo risultato.Regular. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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