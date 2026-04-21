Tennis domenica amara per il Club Piazzano | vincono solo le ragazze

Domenica scorsa, il Club Piazzano ha partecipato a tre incontri nei campionati federali a squadre di tennis. Dei tre incontri disputati, le ragazze sono riuscite a vincerne uno, mentre le altre due partite sono state perse. Nessuna delle squadre maschili del club è riuscita a conquistare una vittoria in questa giornata. Risultati che hanno portato a un bilancio complessivo negativo per il club in questa occasione.

Domenica scorsa il Club Piazzano ha ottenuto una sola vittoria su tre incontri disputati nei campionati federali a squadre. L’esordio nel campionato di B2 maschile è coinciso con una sconfitta per 4-2 nella trasferta bresciana contro la ProTennis School Borgosatollo. La squadra novarese.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Il tennis club Piazzano torna in campo: debutto nazionale in B2 e sfide di serie C a NovaraDomenica 19 aprile riprendono i campionati a squadre per il tennis club Piazzano, con tre formazioni impegnate tra tornei nazionali e regionali. Leggi anche: Marta Lombardini ed Enrico Baldisserri vincono il torneo Open di Primavera al Tennis Club Riccione Aggiornamenti e dibattiti Tennis, domenica amara per il Club Piazzano: vincono solo le ragazzeBilancio di una vittoria e due sconfitte per il circolo novarese nei campionati a squadre: la C femminile supera Chivasso, mentre la B2 maschile cade a Brescia e la C maschile cede ad Alessandria ... novaratoday.it Il tennis club Piazzano torna in campo: debutto nazionale in B2 e sfide di serie C a NovaraDomenica di grandi match per il tennis novarese: la neopromossa B2 del Piazzano esordisce nel bresciano, mentre in via Patti arriva il Chivasso per la serie C femminile ... novaratoday.it