Durante una mostra a lui dedicata a Reggio Emilia, il cantautore Francesco Guccini si è presentato tra il pubblico. Dopo circa diciotto mesi, ha dichiarato di passare il tempo guardando programmi televisivi come il Grande Fratello e Temptation Island. La sua presenza tra i visitatori ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno potuto ascoltare alcune sue parole sui gusti televisivi. Guccini non ha rilasciato ulteriori commenti sulla sua vita privata o sulle sue attività recenti.

Francesco Guccini rinchiuso in casa a guardare “tv spazzatura”. Il “Maestrone” ha rivelato di essere uscito da casa per la prima volta in “18 mesi” partecipando a sorpresa nella mostra dedicata alla sua vita e carriera, ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. Un grande regalo per i fan del cantautore modenese, a cui ha parlato anche della malattia agli occhi che non gli permette di leggere. L’incontro con Francesco Guccini Guccini ha fatto la sua comparsa davanti alla platea affollata per l’incontro Canterò soltanto il tempo, dallo stesso nome della mostra a lui dedicata allo Spazio Gerra di Reggio Emilia, dove il cantautore è raccontato attraverso un percorso espositivo attraverso nove canzoni e materiale d’archivio, accompagnato dalla sua stessa voce.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco Guccini a sorpresa tra il pubblico dopo "18 mesi": "In Tv guardo il GF e Temptation Island"

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