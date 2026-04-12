Valentina Riccio e Antonio Panico, noti protagonisti di Temptation Island, hanno annunciato di aspettare un bambino attraverso un video pubblicato sui social. La notizia ha colpito pubblico e fan, considerando che la coppia si era separata a dicembre 2025. L’annuncio è arrivato dopo pochi mesi dalla rottura, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Entrambi sono comparsi insieme nel video, condividendo la notizia con i loro follower.

Valentina Riccio e Antonio Panico aspettano un figlio. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite un video pubblicato sui social, sorprendendo fan e pubblico, soprattutto alla luce della recente separazione della coppia, avvenuta solo a dicembre 2025. Con un video condiviso su Instagram, Valentina Riccio e Antonio Panico hanno confermato la gravidanza, rispondendo alle numerose domande ricevute dai follower negli ultimi giorni. Nel filmato, Panico ha inizialmente scherzato dicendo che la compagna non fosse incinta, salvo poi lasciare spazio a Riccio che ha rivelato la verità: è al terzo mese di gravidanza. La coppia ha inoltre dichiarato di non conoscere ancora il sesso del bambino, anche se Valentina ha espresso il sospetto che possa essere un maschio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’annuncio di Valentina Riccio e Antonio Panico di Temptation Island: “Aspettiamo un bambino”. A dicembre si erano lasciati

L’annuncio di Valentina Riccio e Tony Panico: “Aspettiamo un bambino”. A dicembre si erano lasciatiL'annuncio tramite un video pubblicato dai due ex Temptation Island sui social: "Non conosciamo ancora il sesso, ma faremo una grande festa".

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