Telese Terme | lavori all’Ufficio Postale servizi temporaneamente trasferiti a Solopaca

Il Comune di Telese Terme ha annunciato che l’Ufficio Postale di Via Roma sarà temporaneamente chiuso al pubblico. La comunicazione ufficiale è arrivata da Poste Italiane e riguarda l’interruzione dei servizi presso quella sede. Per garantire comunque l’accesso ai servizi postali, i utenti possono recarsi presso l’ufficio di Solopaca, dove sono stati trasferiti temporaneamente i servizi. La chiusura è stata comunicata dal sindaco attraverso una nota ufficiale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rende noto di aver ricevuto formale comunicazione da parte di Poste Italiane in merito alla temporanea chiusura al pubblico dell’Ufficio Postale cittadino situato in Via Roma. Nel documento si legge che il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori infrastrutturali legati al progetto nazionale “POLIS”. La sospensione delle attività decorrerà dal 19 maggio 2026, mentre la riapertura della sede è prevista, salvo imprevisti, per il 20 giugno 2026. Per garantire la continuità dei servizi durante tutto il periodo di chiusura, l’azienda Poste Italiane ha disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l’Ufficio Postale di Solopaca, sito in Via Sannitica 33. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Telese Terme: lavori all’Ufficio Postale, servizi temporaneamente trasferiti a Solopaca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Telese, chiude temporaneamente l’Ufficio Postale: servizi trasferiti a SolopacaNel documento si legge che il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori infrastrutturali legati al progetto nazionale... Progetto Polis, al via i lavori nell'ufficio postale di Terme VigliatorePoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Terme Vigliatore da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità... Due multinazionali investiranno a Telese Terme: firmati gli accordi per nuovi insediamenti produttivi e lavoro stabile sul territorio. #TeleseTerme #Sannio #Lavoro #Economia #Campania x.com Telese Terme: lavori all’Ufficio Postale, servizi temporaneamente trasferiti a SolopacaIl Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rende noto di aver ricevuto formale comunicazione da parte di Poste Italiane in merito alla temporanea chiusura al pubblico dell’Ufficio Postale cittadin ... ntr24.tv Telese Terme, lavori e disagi sulla Telesina: Gestione traffico inadeguataLe attività di manutenzione lungo la statale Telesina andranno avanti fino al termine della primavera con interventi che coinvolgeranno diversi tratti dell’arteria a scorrimento veloce. Una ... ilmattino.it