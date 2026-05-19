Telemedicina in Abruzzo visite online e consulti digitali cambiano la sanità regionale

Da abruzzo24ore.tv 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo, la telemedicina sta introducendo nuove modalità di assistenza sanitaria con la presenza di visite online e consulti digitali. La piattaforma è stata avviata dalla Asl di Pescara e prevede di estendersi entro maggio, con l’attivazione di servizi dedicati alle cure digitali, alla continuità assistenziale e all’accesso sicuro ai servizi sanitari. Fino ad ora, alcuni servizi sono già stati resi disponibili alle persone, mentre altri sono in fase di sviluppo.

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Pescara - La piattaforma parte dalla Asl di Pescara e sarà estesa entro maggio: primi servizi attivi per cure digitali, continuità assistenziale e accesso sicuro. L’Abruzzo compie un passo concreto verso una sanità più digitale con l’attivazione dei primi servizi regionali di Telemedicina. La nuova piattaforma consente ai cittadini di accedere a prestazioni sanitarie a distanza, dialogando con medici e professionisti attraverso strumenti informatici sicuri, tracciabili e integrati con il sistema sanitario regionale. Il servizio è operativo dalla Asl di Pescara, individuata come azienda pilota del progetto, e secondo la programmazione regionale sarà disponibile entro il mese anche nelle altre aziende sanitarie abruzzesi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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