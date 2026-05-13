Al via la telemedicina | visite e consulti online per avvicinare i pazienti ai servizi sanitari
A Reggio Calabria è iniziato un progetto di telemedicina che permette ai pazienti di effettuare visite e consulti medici tramite internet. La città ha investito nella formazione dei medici e nell’installazione di sistemi digitali per facilitare l’accesso ai servizi sanitari. Questa iniziativa mira a rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e strutture mediche, riducendo gli spostamenti e i tempi di attesa.
Reggio Calabria ha compiuto passi significativi nell’integrazione della telemedicina, puntando sulla formazione tecnologica dei medici e sull’implementazione di sistemi digitali avanzati. Tutti i dati e gli sviluppi del progetto sono stati illustrati ieri mattina presso l’aula magna dell’ordine.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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