Al via la telemedicina | visite e consulti online per avvicinare i pazienti ai servizi sanitari

A Reggio Calabria è iniziato un progetto di telemedicina che permette ai pazienti di effettuare visite e consulti medici tramite internet. La città ha investito nella formazione dei medici e nell’installazione di sistemi digitali per facilitare l’accesso ai servizi sanitari. Questa iniziativa mira a rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e strutture mediche, riducendo gli spostamenti e i tempi di attesa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui