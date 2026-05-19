Teheran si trova sotto una pressione crescente dopo che l’ex presidente ha nuovamente lanciato un ultimatum, affermando che l’Iran deve raggiungere un accordo sul nucleare entro pochi giorni. In caso contrario, ha dichiarato che potrebbe optare per un intervento militare. La situazione si è intensificata nelle ultime settimane, con dichiarazioni che hanno alimentato tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. La possibilità di un intervento si aggiunge alle preoccupazioni internazionali sulla stabilità nella regione.

Roma, 20 maggio 2026 – Donald Trump torna con i suoi ultimatum variabili. Il tycoon ha detto ai giornalisti che l’Iran ha ancora pochi giorni di tempo per finalizzare un accordo sul nucleare e porre fine al conflitto. “Due o tre giorni. Forse venerdì, sabato, domenica. Magari all’inizio della prossima settimana. Un lasso di tempo limitato”, ha spiegato alla Casa Bianca. Teheran può tirare un breve sospiro di sollievo, se si pensa che l’attacco era previsto per martedì: “Ero a un’ora dal prendere la decisione di intervenire”, ha rivelato Trump. Ma il presidente ha avvertito di essere pronto a colpire di nuovo la Repubblica islamica se non verrà raggiunta un’intesa accettabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Teheran ha “il dito sul grilletto”. Ennesimo ultimatum di Trump: “Intesa a breve o attacco l’Iran”

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