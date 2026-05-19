Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che ci sono buone possibilità di un accordo intenso con l’Iran, mentre il governo di Teheran ha avvertito di essere pronto a reagire in modo deciso, affermando di avere il dito sul grilletto e di non tollerare passi falsi. La portavoce della Casa Bianca ha ribadito che l’unica condizione per una tregua è la rinuncia iraniana alle attività nucleari che considera problematiche. La situazione resta tesa e in attesa di sviluppi.

“Pare ci sia un‘ottima possibilità di riuscire a trovare un accordo. Se possiamo farlo senza bombardare a tappeto, ne sarei molto felice“. Lo ha affermato il presidente statunitenseDonald Trumpparlando lunedì sera alla Casa Bianca dopo aver annunciato con un post suTruthla decisione disospendere l’attacco all’Iran. Da parte sua, la Repubblica Islamica non intende abbassare la guardia e si mostrapronta per una ripresa della guerra. Il comandante del quartier generale centrale di Khatam al-Anbia, il generale Ali Abdollahi, ha infatti avvertito gli Stati Uniti e i loro alleati dinon commettere più errori strategici o passi falsi, perché le forze armate iraniane “sono più preparate che in passato ehanno il dito sul grilletto“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump: “Ottime possibilità di intensa”, ma Teheran avverte: “Niente passi falsi, abbiamo dito sul grilletto”

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MENCEKAM! Trump Ancam Gencatan Berakhir, Teheran Buka Opsi Pakai Nuklir jika Diserang lagi AS-Israel

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