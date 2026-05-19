L’ennesimo ultimatum di Trump | Intesa a breve o attacco l’Iran

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato nuove dichiarazioni, affermando che l'Iran ha ancora pochi giorni per concludere un accordo sul nucleare. Ha inoltre dichiarato che, in assenza di una risposta positiva, ci sarà un attacco militare contro l'Iran. Le sue affermazioni sono state fatte durante una dichiarazione pubblica rivolta ai giornalisti. La situazione tra gli Stati Uniti e l'Iran resta tesa, con il rischio di un intervento militare che si presenta come una possibile conseguenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 20 maggio 2026 – Donald Trump torna con i suoi ultimatum variabili. Il tycoon ha detto ai giornalisti che l’Iran ha ancora pochi giorni di tempo per finalizzare un accordo sul nucleare e porre fine al conflitto. “Due o tre giorni. Forse venerdì, sabato, domenica. Magari all’inizio della prossima settimana. Un lasso di tempo limitato”, ha spiegato alla Casa Bianca. Teheran può tirare un breve sospiro di sollievo, se si pensa che l’attacco era previsto per martedì: “Ero a un’ora dal prendere la decisione di intervenire”, ha rivelato Trump. Ma il presidente ha avvertito di essere pronto a colpire di nuovo la Repubblica islamica se non verrà raggiunta un’intesa accettabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217ennesimo ultimatum di trump intesa a breve o attacco l8217iran
© Quotidiano.net - L’ennesimo ultimatum di Trump: “Intesa a breve o attacco l’Iran”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Falliscono i colloqui con l’Iran, e Trump lancia l’ennesimo ultimatumIl fallimento dei colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad apre una nuova fase della crisi nel Golfo: quella della coercizione diretta.

Leggi anche: “Trump assetato di sangue” mentre Vance, Witkoff e Kushner cercavano l’intesa: dall’ultimatum all’Iran alla tregua

trump l ennesimo ultimatum diEscalation in Iran, ora la Nato pensa a una missione nello Stretto di HormuzMentre Trump minaccia l'Iran, la Nato pensa a una missione per agevolare la navigazione nello Stretto di Hormuz. lanotiziagiornale.it

Iran, cosa succederà stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump? Dal rinvio dell'attacco al raid a tappeto, gli scenariCosa succederà alla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump all'Iran? A Washington hanno sintonizzato gli orologi alle ore 20 (orario della East Coast), in Italia alle 2 del ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web