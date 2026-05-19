L’ennesimo ultimatum di Trump | Intesa a breve o attacco l’Iran

L'ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato nuove dichiarazioni, affermando che l'Iran ha ancora pochi giorni per concludere un accordo sul nucleare. Ha inoltre dichiarato che, in assenza di una risposta positiva, ci sarà un attacco militare contro l'Iran. Le sue affermazioni sono state fatte durante una dichiarazione pubblica rivolta ai giornalisti. La situazione tra gli Stati Uniti e l'Iran resta tesa, con il rischio di un intervento militare che si presenta come una possibile conseguenza.

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