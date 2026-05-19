L’ennesimo ultimatum di Trump | Intesa a breve o attacco l’Iran
L'ex presidente degli Stati Uniti ha rilasciato nuove dichiarazioni, affermando che l'Iran ha ancora pochi giorni per concludere un accordo sul nucleare. Ha inoltre dichiarato che, in assenza di una risposta positiva, ci sarà un attacco militare contro l'Iran. Le sue affermazioni sono state fatte durante una dichiarazione pubblica rivolta ai giornalisti. La situazione tra gli Stati Uniti e l'Iran resta tesa, con il rischio di un intervento militare che si presenta come una possibile conseguenza.
Roma, 20 maggio 2026 – Donald Trump torna con i suoi ultimatum variabili. Il tycoon ha detto ai giornalisti che l’Iran ha ancora pochi giorni di tempo per finalizzare un accordo sul nucleare e porre fine al conflitto. “Due o tre giorni. Forse venerdì, sabato, domenica. Magari all’inizio della prossima settimana. Un lasso di tempo limitato”, ha spiegato alla Casa Bianca. Teheran può tirare un breve sospiro di sollievo, se si pensa che l’attacco era previsto per martedì: “Ero a un’ora dal prendere la decisione di intervenire”, ha rivelato Trump. Ma il presidente ha avvertito di essere pronto a colpire di nuovo la Repubblica islamica se non verrà raggiunta un’intesa accettabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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