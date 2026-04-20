Oggi è stato pubblicato il nuovo ranking Atp, che vede Jannik Sinner in testa fino a Parigi. La sua posizione potrebbe influenzare il confronto diretto con Carlos Alcaraz per il primato mondiale sulla terra battuta. La posizione di Sinner nel ranking determina le possibilità di qualificarsi e di ottenere punti nelle prossime competizioni sulla superficie. La partecipazione all’Atp Madrid 2026 potrebbe essere determinante per la corsa alla vetta.

Alla luce del ranking Atp pubblicato oggi, la presenza di Jannik Sinner all’ Atp Madrid 2026 può indirizzare il duello con Carlos Alcaraz per il posto di numero 1 del mondo per tutta la durata della stagione sulla terra battuta. Il numero 1 azzurro ha 390 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, che non sarà di scena a Madrid. Sinner, che inizia oggi la sua 68esima settimana da numero 1 del mondo, a Madrid si gioca una chance di grande prestigio per allungare la sua permanenza in vetta alla classifica. L’altoatesino, infatti, non ha giocato a Madrid l’anno scorso ed è arrivato in finale agli Internazionali Bnl d’Italia, per cui perderà 650 punti il 18 maggio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner numero 1 del ranking Atp fino a Parigi: ecco cosa deve fare

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