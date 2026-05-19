Tecnologie di ricarica idrica automatica e asciugatura a 110°C per i moderni sistemi premium dedicati alla cura dei pavimenti

Da corrieretoscano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime innovazioni nel settore dei sistemi di pulizia per superfici domestiche prevedono tecnologie di ricarica idrica automatica e asciugatura a 110°C. Questi sistemi, studiati per i modelli premium, sono progettati per ridurre l’intervento manuale durante le operazioni di pulizia e ottimizzare l’uso di energia e acqua. La collaborazione tra aziende del settore ha portato allo sviluppo di dispositivi che combinano funzionalità avanzate con performance elevate. Le novità si concentrano su soluzioni che migliorano l’efficienza e la praticità di utilizzo in ambito domestico.

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In collaborazione con Tineco    L’evoluzione degli elettrodomestici dedicati alla cura delle superfici domestiche si sta orientando in modo deciso verso la riduzione dell’intervento manuale e l’ottimizzazione dei consumi energetici e idrici. Un esempio tangibile di questa tendenza è rappresentato dall’introduzione sul mercato europeo di sistemi integrati capaci di gestire autonomamente le fasi di carico e scarico dei liquidi. L’integrazione di stazioni di ricarica fisse, dotate di capienze significative come i moduli da 5 litri, permette di superare uno dei principali limiti operativi dei dispositivi portatili tradizionali, ovvero la necessità di frequenti interruzioni per il riempimento manuale dei serbatoi durante la pulizia di ampie metrature. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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