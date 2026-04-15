Delta presenta produzione intelligente basata su AI Ricarica EV avanzata e sistemi di Alimentazione Industriale ad Hannover Messe 2026
Durante Hannover Messe 2026, l'azienda ha annunciato il lancio di nuove soluzioni tecnologiche. Sono stati presentati sistemi di produzione intelligente alimentati dall'intelligenza artificiale, tecnologie di ricarica avanzata per veicoli elettrici e nuovi sistemi di alimentazione industriale. L'evento si svolge in Germania e si concentra su innovazioni nel settore industriale e tecnologico. La presentazione si è svolta in una conferenza stampa tenuta il 15 aprile 2026.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HANNOVER, Germany, 15 aprile 2026 PRNewswire — Delta, leader globale nella gestione dell’energia e nelle soluzioni smart per la sostenibilità, presenterà ad Hannover Messe 2026 (Padiglione 13, Stand C02) le sue più recenti tecnologie per la produzione basata su AI, i digital twin, i sistemi di alimentazione industriale, la mobilità elettrica e l’energia sostenibile. Con il tema “Delta Sustainable Factory”, l’azienda mostrerà come l’integrazione di automazione intelligente, tecnologia digital twin e soluzioni energetiche ad alta efficienza consenta una produzione intelligente, la mobilità elettrica e processi industriali più efficienti dal punto di vista energetico.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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Delta presenta produzione intelligente basata su AI, Ricarica EV avanzata e sistemi di Alimentazione Industriale ad Hannover Messe 2026HANNOVER, Germany, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Delta, leader globale nella gestione dell'energia e nelle soluzioni smart per la sostenibilità, presenterà ad Hannover Messe 2026 (Padiglione 13, Stan ... adnkronos.com
Delta Presenta Soluzioni Avanzate per l'Industria Intelligente e l'Energia Sostenibile ad Hannover Messe 2025HANNOVER, 13 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondiale nella gestione dell'energia e un fornitore di soluzioni intelligenti e green basate su IoT, presenterà le sue ultime innovazioni nel ... adnkronos.com