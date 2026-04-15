Durante Hannover Messe 2026, l'azienda ha annunciato il lancio di nuove soluzioni tecnologiche. Sono stati presentati sistemi di produzione intelligente alimentati dall'intelligenza artificiale, tecnologie di ricarica avanzata per veicoli elettrici e nuovi sistemi di alimentazione industriale. L'evento si svolge in Germania e si concentra su innovazioni nel settore industriale e tecnologico. La presentazione si è svolta in una conferenza stampa tenuta il 15 aprile 2026.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HANNOVER, Germany, 15 aprile 2026 PRNewswire — Delta, leader globale nella gestione dell’energia e nelle soluzioni smart per la sostenibilità, presenterà ad Hannover Messe 2026 (Padiglione 13, Stand C02) le sue più recenti tecnologie per la produzione basata su AI, i digital twin, i sistemi di alimentazione industriale, la mobilità elettrica e l’energia sostenibile. Con il tema “Delta Sustainable Factory”, l’azienda mostrerà come l’integrazione di automazione intelligente, tecnologia digital twin e soluzioni energetiche ad alta efficienza consenta una produzione intelligente, la mobilità elettrica e processi industriali più efficienti dal punto di vista energetico.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Delta presenta produzione intelligente basata su AI, Ricarica EV avanzata e sistemi di Alimentazione Industriale ad Hannover Messe 2026

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Delta presenta produzione intelligente basata su AI, Ricarica EV avanzata e sistemi di Alimentazione Industriale ad Hannover Messe 2026HANNOVER, Germany, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Delta, leader globale nella gestione dell'energia e nelle soluzioni smart per la sostenibilità, presenterà ad Hannover Messe 2026 (Padiglione 13, Stan ... adnkronos.com

Delta Presenta Soluzioni Avanzate per l'Industria Intelligente e l'Energia Sostenibile ad Hannover Messe 2025HANNOVER, 13 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Delta, un leader mondiale nella gestione dell'energia e un fornitore di soluzioni intelligenti e green basate su IoT, presenterà le sue ultime innovazioni nel ... adnkronos.com