Teatro delle Vittorie | Giuli ha un piano per salvarlo

Il Teatro delle Vittorie potrebbe essere salvato dalla privatizzazione grazie a un piano proposto da Giuli, che avrebbe risposto agli appelli di chi desiderava preservare il teatro. Dopo mesi di richieste e discussioni, si sarebbe arrivati a una soluzione che coinvolge un intervento concreto per evitare la vendita o la trasformazione in proprietà privata dell'edificio. La proposta di Giuli sembra aver preso forma come un tentativo di mantenere il teatro nel patrimonio pubblico.

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Dopo i numerosi appelli Giuli avrebbe trovato un piano per salvare il Teatro delle Vittorie dalla privatizzazione. La stessa idea verrà usata per Palazzo Labia in Veneto Ci voleva Fiorello per salvare ilTeatro delle Vittorie. Se finora la questione sembrava non essere d’interesse per nessuno, adessoil ministro Giuli si sta adoperando affinché la struttura non venga privatizzatae possa diventare un immobile che custodisca la cultura e il patrimonio della Rai. Così l’idea del Ministero è quello di presentare una manifestazione di interesse di cui si dovrebbe occupare il Collegio romano affinché non venga venduto ma possa diventare un museo che custodisca la storia della Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Teatro delle Vittorie: Giuli ha un piano per salvarlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ASSURDO: ILARY DIVENTA LA NUOVA BULLA DELLA SCUOLA E FA SOSPENDERE ZIA NICOLE! Sullo stesso argomento Leggi anche: Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: “Spenderemo i pochi piccioli del Mic per salvarlo” Teatro delle Vittorie, Floridia in visita per salvarloBarbara Floridia è andata in visita al Teatro delle Vittorie dove ha fatto un sopralluogo, ribadendo la sua idea: quello di non metterlo in vendita... #Giuli pronto a salvare il Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia dalla vendita Rai x.com Palazzo Labia e Teatro delle Vittorie in vendita, c'è l'interesse del Ministero della CulturaIl Ministero della Cultura comunica il proprio interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l’obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale dei due im ... adnkronos.com Rai, la mossa del ministro Giuli per salvare il Teatro Delle VittorieIl ministero della Cultura ha presentato una manifestazione d’interesse per la valorizzazione del luogo iconico della televisione italiana ... repubblica.it