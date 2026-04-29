Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie | Spenderemo i pochi piccioli del Mic per salvarlo

Il caso dello storico teatro romano messo in vendita dalla Rai ha avuto una nuova evoluzione, con un intervento di un rappresentante del governo in un programma televisivo. Durante la trasmissione, il ministro della Cultura ha affermato che lo Stato farà il possibile per salvare il teatro, anche utilizzando i fondi destinati ad altre iniziative culturali. La discussione si è concentrata sulla possibilità di un intervento pubblico per mantenere in vita l’edificio.