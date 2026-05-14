teatro delle vittorie floridia in visita per salvarlo

Barbara Floridia ha visitato il Teatro delle Vittorie, effettuando un sopralluogo sul luogo. Durante l’ispezione, ha ribadito la volontà di non procedere alla vendita dello stabile, confermando la posizione già espressa in precedenza. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle prossime azioni o alle motivazioni dietro questa decisione. La visita è avvenuta in un momento di discussione pubblica sulle future destinazioni dell’edificio.

Barbara Floridia è andata in visita al Teatro delle Vittorie dove ha fatto un sopralluogo, ribadendo la sua idea: quello di non metterlo in vendita Questa mattinaBarbara Floridia, presidente della Commissione di vigilanza Rai, si è recata in visita alTeatro delle Vittorie, dopo giorni di silenzio sull’immobile Rai che presto verrà venduto. Lei ritiene che il teatro sia simbolo della memoria italiana e collettiva e per questo andrebbe fatto qualcosa per salvarlo. La presidente ha fatto un sopralluogo per controllarne le condizioni e quindi ne ha approfittato, a fine visita, per sottolineare quanto sia importante salvare questo simbolo della Rai e della cultura italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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