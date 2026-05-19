Taxi boat scontro sul pontile di Villa Geno il PD | Nessun progetto dopo due anni
Da due anni, i taxi boat continuano a operare senza un progetto chiaro dopo il trasferimento da Sant’Agostino a Villa Geno. Recentemente si è verificato un incidente sul pontile di Villa Geno, alimentando le polemiche sulla gestione di questa attività. Il Partito Democratico ha commentato la situazione, sottolineando l’assenza di interventi concreti in questo periodo. La questione ha suscitato discussioni tra operatori e cittadini, con aumenti di tensione e richieste di chiarimenti sulla regolamentazione.
Nuove polemiche sul trasferimento dei taxi boat da Sant’Agostino a Villa Geno, dove la situazione è diventata a dir poco caotica. A sollevare il caso è un duro intervento dell’opposizione, che accusa l’amministrazione comunale di aver annunciato lavori mai realmente avviati.Secondo quanto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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