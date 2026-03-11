A Como, l’amministrazione comunale ha deciso di bloccare 600 mila euro destinati alla riqualificazione di Viale Geno. Questa scelta ha portato a un contrasto pubblico con il Partito Democratico, che ha criticato la sospensione dei lavori sul lungolago. La vicenda ha acceso un acceso scontro tra le parti coinvolte, evidenziando le tensioni politiche sulla gestione del progetto.

La tensione politica a Como si è accesa intorno al progetto di riqualificazione del lungolago, dove il rinvio dei lavori su Viale Geno ha scatenato un acceso confronto tra l’amministrazione comunale e il Partito Democratico. Mentre il sindaco Alessandro Rapinese attribuisce lo slittamento dei tempi a vincoli normativi legati a un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, i rappresentanti dell’opposizione ribattono che la decisione sia puramente politica e non dettata da obblighi di legge. La disputa ruota attorno all’interpretazione delle norme sui contratti pubblici e alla gestione degli appalti per un intervento dal valore di circa 600 mila euro, una cifra ben al di sotto delle soglie europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viale Geno: 600 mila euro bloccati, scontro PD e sindaco

