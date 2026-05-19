Tassignano in cornice Mostra a cielo aperto
Domenica si è svolta a Tassignano una mostra collettiva all’aperto dedicata alle fotografie realizzate dagli studenti durante il corso base di fotografia organizzato con il supporto del Comune di Capannori. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno potuto ammirare le opere esposte in una cornice all’aperto. La mostra ha raccolto le fotografie scattate dagli studenti durante il percorso formativo, offrendo loro l’opportunità di condividere i risultati del lavoro svolto.
CAPANNORI Tanto entusiasmo domenica per la mostra collettiva delle opere degli studenti che hanno partecipato al corso base di fotografia organizzato con il patrocinio del Comune di Capannori. Le migliori opere fotografiche, infatti dopo essere state selezionate, sono state esposte al parco di Artemisia a Tassignano per dare vita all’esposizione fotografica collettiva da titolo " Tassignano in Cornice ". Appese agli alberi, poggiate sulle panchine, poste vicino ai giochi e ai muretti, le fotografie scattate da: Claudia Bevilacqua, Denise Perondi, Elena Pucci, Alice Giovannelli, Luca De Grandis, Nicola Pergola, Rodolfo Filippetti, Sergio Ulivi, Nicola Bonassin si sono trasformate in una sorta di arredo speciale per il parco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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