Tassignano in cornice Mostra a cielo aperto

Domenica si è svolta a Tassignano una mostra collettiva all’aperto dedicata alle fotografie realizzate dagli studenti durante il corso base di fotografia organizzato con il supporto del Comune di Capannori. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno potuto ammirare le opere esposte in una cornice all’aperto. La mostra ha raccolto le fotografie scattate dagli studenti durante il percorso formativo, offrendo loro l’opportunità di condividere i risultati del lavoro svolto.

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