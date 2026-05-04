Armonie del corpo a via Veneto la mostra a cielo aperto di Rabarama

A via Veneto, fino al 30 giugno, si può ammirare all'aperto una mostra con le opere della scultrice Rabarama. Le sculture, che rappresentano figure intermedie, sono state collocate lungo la strada come parte di un'esposizione temporanea. L'iniziativa si svolge in uno spazio pubblico e permette ai passanti di osservare le opere senza entrare in un museo. La mostra si inserisce nell'ambito di eventi artistici promossi nel centro della città.

Le opere intermedie della scultrice Rabarama saranno esposte nella cornice di via Veneto fino al 30 giugno. “Armonie del Corpo” è la mostra en plain air, esposizione che trasformerà uno dei luoghi simbolo della città in un percorso immersivo tra arte, materia e riflessione sull’identità umana.Il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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