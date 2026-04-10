Taser il sindacato dei ghisa | Basta ritardi è utile

I sindacati della polizia locale hanno espresso preoccupazione per il ritardo nell’approvazione definitiva della delibera che autorizza l’uso del taser come dotazione standard per i vigili urbani. La sperimentazione si è conclusa a dicembre e da allora si sono susseguiti diversi rinvii, nonostante l’utilità riconosciuta dello strumento. La questione è ora al centro di un pressing da parte dei rappresentanti sindacali, che chiedono una rapida soluzione.

I sindacati della Polizia locale partono in pressing contro il congelamento della delibera che prevede l’utilizzo definitivo del taser, la pistola a impulso elettrico, come dotazione dei vigili urbani, dopo la sperimentazione che si è conclusa lo scorso dicembre. Il segretario provinciale CsaRal Milano Orfeo Mastantuono, in una nota, prende posizione a favore del taser: "Il CSA-Dipartimento Polizia Locale ritiene che la dotazione del taser al personale del Corpo costituisca uno strumento rilevante ai fini della tutela della sicurezza, sia della cittadinanza sia degli operatori stessi. Nel corso della sperimentazione, della durata di sei mesi, è stato possibile riscontrare, in diversi interventi, un significativo effetto deterrente del dispositivo, pur non essendo stato necessario il suo utilizzo operativo in alcuna circostanza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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