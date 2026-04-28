Negli ultimi tempi, le forze dell'ordine hanno aumentato l'uso delle pistole elettriche, che ora sono in dotazione a 13 unità. Questi dispositivi vengono impiegati durante le operazioni di pubblica sicurezza, e in alcuni casi la semplice estrazione di una di queste armi ha già provocato un effetto deterrente. La presenza di taser si fa sempre più frequente nelle attività di polizia quotidiane.

Compaiono sempre più spesso nelle azioni di pubblica sicurezza e qualche volta il solo sfoderarle coglie l’obiettivo, ossia la dissuasione. Sono le cosiddette Taser, pistole ad impulsi elettrici, riservate alle sole forze di polizia e dunque vietate ai semplici cittadini. Nella nostra provincia sono 13 quelle in dotazione: 6 in uso alle volanti, 6 alla Stradale, 1 alla Polizia Ferroviaria. Più quelle in equipaggiamento ai carabinieri e alla Guardia di Finanza. Non sono letali ma garantiscono sicurezza e precisione evitando il contatto fisico tra operatori e soggetti pericolosi e disinnescando azioni lesive per se stessi e per gli altri. L’arco della loro efficacia varia da due metri e mezzo a cinque.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Taser, scossa alla criminalità. In dotazione 13 pistole elettriche

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