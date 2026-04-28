Lavori lungo l' autostrada A4 | le modifiche alla viabilità di questi giorni

Questa settimana, lungo l'autostrada A4, sono in programma lavori che interesseranno principalmente le ore notturne. Per consentire le operazioni di modifica, sono stati adottati specifici provvedimenti sulla viabilità. Le modifiche comportano variazioni temporanee nella circolazione e possibili rallentamenti in diverse tratte dell'autostrada. La polizia stradale ha comunicato le indicazioni per gli automobilisti che percorrono questa arteria in questi giorni.

Anche nel corso di questa settimana avranno luogo una serie di interventi, principalmente in orario notturno, lungo l'autostrada A4, che portano ad alcuni provvedimenti viabilistici. Un'attività di rifacimento della pavimentazione interessa la carreggiata Est (direzione Venezia) dal Km 280+300 al.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Autostrada A1, modifiche alla viabilità tra Firenze Sud-Incisa per lavori di ampliamento alla terza corsia Autostrada A14, modifiche alla viabilità per lavori notturni: chiudono i caselli di Rimini Nord e CattolicaLavori notturni sull’A14 con chiusure alla stazione di Rimini nord e limitazioni anche a Cattolica, interventi necessari per l'ispezione dei... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lavori lungo l'autostrada A4: le modifiche alla viabilità di questi giorni; Lavori sulla A1: chiusure notturne dal 20 al 24 aprile; Lavori a Udine Nord, chiusi gli svincoli tra la tangenziale e l’A23; Autostrada A29, per lavori tratti chiusi: ecco quali e quando. Lavori in autostrada A8: lo svincolo di Castellanza si rinnova tra lunedì e sabatoLa società Autostrade ha programmato una serie di interventi tecnici per il potenziamento delle barriere fonometriche che comporteranno la temporanea interdizione dello svincolo ... varesenews.it Mercoledì chiude per una notte l’uscita sulla A8 di Gallarate per chi arriva da MilanoIntervento programmato per la manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada con modifiche alla viabilità nella notte tra mercoledì e giovedì ... varesenews.it Lavori in corso lungo la trenovia. Da sostituire ampi tratti di binari e di traverse in legno. Fino a metà maggio diversi i divieti di sosta nei pressi del tracciato facebook Da lunedì lavori lungo la linea del tram di Opicina, previsti divieti. Avanti fino a metà maggio, stop al transito e alla sosta dei veicoli #ANSA x.com