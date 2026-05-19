Taleggio Dop brand sempre più internazionale | 8,7 milioni di chili prodotti nel 2025 vola l’export

Nel 2025, il Taleggio Dop si conferma come uno dei formaggi più esportati in Italia, con una produzione totale di 8,7 milioni di chili. La richiesta sul mercato internazionale è cresciuta notevolmente, rendendo il formaggio sempre più presente all’estero. La produzione si mantiene stabile, e le esportazioni continuano a espandersi, portando il prodotto italiano in diversi paesi del mondo. La crescita delle vendite all’estero riflette un aumento della domanda di questo formaggio tradizionale.

Il Taleggio Dop archivia un 2025 di grande solidità, confermandosi un’eccellenza capace di parlare linguaggi universali. I dati definitivi rilasciati dal Consorzio Tutela Taleggio fotografano una filiera in salute: la produzione totale annua ha raggiunto 8.722.371 kg. Un risultato che riflette un contesto produttivo stabile e di alta qualità, con picchi significativi registrati nel mese di ottobre, che ha sfiorato il milione di chili prodotti (911.444 kg). L’export come motore di crescita: la conquista dei mercati globali. Il vero protagonista dell’ultimo biennio è il mercato estero: il Taleggio Dop ha saputo trasformare le sfide internazionali in opportunità, arrivando a far pesare l’export per quasi il 30% della produzione totale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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