Cotral vola nel 2025 | utile a 11,9 milioni e flotta sempre più giovane

Nel 2025, la società di trasporto pubblico ha registrato un utile di 11,9 milioni di euro. Durante l'anno, sono stati aggiunti alla flotta 117 nuovi autobus, riducendo l’età media dei mezzi a 7,5 anni. Questi cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda, che ha anche aggiornato i numeri relativi alla composizione del proprio parco veicoli e alla situazione finanziaria.

? Cosa sapere Cotral chiude il 2025 con un utile di 11,9 milioni di euro.. L'azienda ha inserito 117 nuovi autobus portando l'età media della flotta a 7,5 anni.. L’assemblea dei soci di Cotral S.p.A. ha approvato il bilancio 2025 registrando un utile di 11,9 milioni di euro, un dato in crescita rispetto all’esercizio precedente che consolida la stabilità finanziaria e industriale dell’azienda. La gestione contabile del periodo appena concluso riflette una strategia di prudenza economica: dai totali emerge infatti un accantonamento di circa 2,2 milioni di euro destinato a coprire l’eventuale sovracompensazione legata al Contratto di Servizio ferroviario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cotral vola nel 2025: utile a 11,9 milioni e flotta sempre più giovane Notizie correlate Leggi anche: Cotral, approvato il bilancio 2025: utile da 11,9 milioni di euro Leggi anche: Cotral chiude il bilancio 2025 con 11,9 milioni di utile: 117 nuovi bus in un anno Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: COTRAL, Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2025. Utili per 11,92 milioni di euro; Cotral, approvato il bilancio 2025: è allerta per il futuro dei trasporti a Roma!. Cotral: approvato il bilancio 2025, utili per 12milioni di euroL’assemblea dei soci di Cotral ha approvato il bilancio 2025 che si chiude con un utile di 11,92 milioni di euro. Un risultato - scrive l’azienda in una nota - che conferma il percorso di consolidame ... civonline.it Cotral chiude il 2025 con utili da 11,9 milioni: avanti su flotta e innovazioneBilancio in attivo e investimenti su bus, sicurezza e digitale: età media dei mezzi tra le più basse in Europa ... latinaoggi.eu #TCRItaly | Imola 2026, Qualifiche: Michele Imberti vola verso la pole position e il nuovo record del tracciato Da Imola – Al termine della prima qualifica del 2026 del TCR Italy è uno a zero per Michele Imberti contro Matteo Poloni. All’Autodromo Enzo e Dino - facebook.com facebook