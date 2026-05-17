Mozzarella di Bufala campana a Tuttofood | nel 2025 prodotti 57 milioni di chili

Alla fiera Tuttofood è stata annunciata la produzione di 57 milioni di chili di mozzarella di bufala campana nel 2025. Questo formaggio, riconosciuto come simbolo dell’Italia nel mondo, è molto apprezzato sia a livello nazionale che internazionale. La produzione si concentra principalmente nelle regioni della Campania e del Basso Lazio, dove questa specialità si sviluppa e si integra nelle ricette più diverse, rappresentando un’eccellenza del territorio.

È uno dei simboli dell’Italia nel mondo, amatissima dentro e fuori i confini italiani. Un’eccellenza radicata sul territorio, tra la Campania e il Basso Lazio, che delizia ogni palato adattandosi alle ricette più svariate. È la Mozzarella di Bufala Campana Dop, che anche quest’anno sbarca a Tuttofood, la fiera dell’agroalimentare ospitata a Rho Fieramilano. Lo stand allestito mette in mostra il meglio che la regione Campania ha da offrire, proponendo alle centinaia di visitatori che affollano i diversi padiglioni un menù costruito appositamente per ogni giorno della fiera, raccontando i prodotti e i sapori che rendono grande il Made in Italy nel mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pasta di Gragnano Igp e Mozzarella di Bufala Campana Dop insieme a Milano per TuttofoodUn incontro che promette di stupire il pubblico di “Tuttofood” in calendario a Milano dall’11 al 14 maggio.

Mozzarella bufala Dop e pasta di Gragnano Igp a Tuttofood(Adnkronos) – Ci sono pochi simboli capaci di raccontare l’Italia nel mondo con la stessa forza della pasta e della mozzarella di bufala.

MADE IN ITALY - La Mozzarella di Bufala Campana Dop torna in tv, nuovo spot con Serena Autieri casertafocus.net/home/index.php… x.com

La Mozzarella leggera è sottovalutata reddit

La Mozzarella di Bufala Campana Dop torna in tv: nuovo spot con testimonial Serena AutieriIl Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop torna protagonista sul piccolo schermo. Spot con testimonial Serena Autieri. distribuzionemoderna.info

Pubblicità: la Mozzarella di Bufala Campana DOP torna in tv con Serena AutieriIl Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP torna on air con una nuova campagna televisiva, che vede come testimonial l’attrice Serena Autieri ... engage.it