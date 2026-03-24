Tale padre tale Kai Rooney che show! Doppietta con l' U16 in un tempo e gol con l' U18 nell' altro

Il figlio di una celebrità del calcio ha segnato due gol in un tempo con la squadra Under 16 e un altro con l'Under 18 nell'intervallo successivo. La sua performance è stata al centro delle cronache sportive, confermando la somiglianza con il genitore nel mondo del calcio. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti, attirando l'attenzione sui giovani talenti emergenti.

Il cognome è ingombrante, i paragoni si sprecano. Ma Kai Rooney, figlio dell'ex stella del Manchester United, non si fa intimidire. A chi gli chiede se è forte come il padre, il 16enne, ala destra che milita nelle giovanili dei Red Devils, risponde di essere "un giocatore diverso". Di certo Kai può vantarsi di aver fatto qualcosa che suo padre non ha mai fatto: lo scorso fine settimana è sceso in campo con l'under 16 contro il Blackburn, ha disputato un tempo, segnando due gol e mettendo a referto due assist. Nulla di straordinario, se non fosse che poi il ragazzo è stato schierato anche dall'under 18, sempre contro il Blackburn, trovando anche in questo caso la via del gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tale padre, tale... Kai Rooney, che show! Doppietta con l'U16 in un tempo e gol con l'U18 nell'altro Articoli correlati Leggi anche: “Tale e Quale Show cancellato”, la Rai pronta a cambiare anche The Voice e Ballando con le Stelle Leggi anche: Giorgio Panariello lascia Tale e quale show: parte la caccia al giudice che sostituirà il comico Altri aggiornamenti su Kai Rooney Argomenti discussi: Il regista che scoprì Kimi sul set: Serio, rispettato, e poi a 8 anni guidava già qualsiasi mezzo... Tale padre tale figlio: l’emozione di Wayne per l’esordio di Kai Rooney a Old TraffordIl classe 2009 ha debuttato nel Teatro dei Sogni in Youth FA Cup nel match vinto ai supplementari contro il Derby County La storia a volte si diverte a ripetersi, specialmente quando c’è di mezzo un ... gianlucadimarzio.com Manchester United, il figlio di Rooney pronto al debutto all’Old TraffordKai Rooney potrebbe seguire le orme del padre e debuttare all'Old Trafford questa sera. La categoria Under 18 del Manchester United sarà impegnata contro il Derby County nella partita valida per la FA ... msn.com