Verdiana Zangaro verso le nozze | l’ex di Amici e Tale e Quale Show sposerà Pierluigi Russo

Verdiana Zangaro, nota cantante e vincitrice di Tale e Quale Show 2024, ha annunciato pubblicamente il suo matrimonio con Pierluigi Russo Stefano. La cerimonia si è svolta in Calabria, come mostrato in alcune immagini condivise sui social. La cantante ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Amici, e ora si prepara a un nuovo passo nella vita privata.

Verdiana Zangaro annuncia il matrimonio con il compagno Pierluigi Russo Stefano. La cantante, reduce dal trionfo di Tale e Quale Show 2024 e volto storico di Amici, ha condiviso sui social le immagini della promessa celebrata in Calabria.🔗 Leggi su Fanpage.it

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#VerdianaZangaro prossima alle nozze. L’ex allieva di #Amici Verdiana Zangaro con delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, ha annunciato di essersi scambiata le promesse di matrimonio con il suo compagno #PierluigiRussoStefano. - facebook.com facebook