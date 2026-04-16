Nomina del responsabile finanziario sindaco getta acqua sul fuoco | Procedura regolare nessuna irregolarità

Il sindaco di Lusciano ha confermato che la nomina del responsabile finanziario è avvenuta seguendo le procedure previste e senza irregolarità. La comunicazione arriva dopo le polemiche sollevate dal consigliere comunale, che aveva messo in discussione la regolarità della scelta durante una seduta dell’assemblea. L’amministrazione ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire i fatti e fare chiarezza sulla questione.