Nomina del responsabile finanziario sindaco getta acqua sul fuoco | Procedura regolare nessuna irregolarità
Il sindaco di Lusciano ha confermato che la nomina del responsabile finanziario è avvenuta seguendo le procedure previste e senza irregolarità. La comunicazione arriva dopo le polemiche sollevate dal consigliere comunale, che aveva messo in discussione la regolarità della scelta durante una seduta dell’assemblea. L’amministrazione ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire i fatti e fare chiarezza sulla questione.
L’amministrazione comunale di Lusciano, guidata dal sindaco Marco Valentino, interviene per fare chiarezza sulle polemiche relative alla nomina dell’attuale Responsabile del Settore Finanziario, oggetto di rilievi da parte del consigliere comunale Abategiovanni, anche nel corso dell’ultima seduta.🔗 Leggi su Casertanews.it
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