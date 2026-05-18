Niente visita al Maggiore per Tajani ma da Modena gela le polemiche sulla cittadinanza a Salim

Tajani non ha fatto visita all'ospedale Maggiore di Bologna, dove sono ricoverati due dei cinque feriti dell’incidente avvenuto a Modena sabato scorso. La visita, annunciata in precedenza, non si è concretizzata, lasciando alcune polemiche sulla gestione dell’evento. Intanto, da Modena, Tajani ha affrontato le questioni legate alla cittadinanza di Salim, rispondendo alle critiche senza approfondire altri dettagli. La situazione ha attirato l’attenzione di molti, con reazioni diverse sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui