Taiwan la difesa civile | cittadini pronti alla crisi con la Kuma Academy
A Taipei, un gruppo di cittadini si sta preparando a fronteggiare eventuali crisi attraverso programmi di formazione OSINT, con l’obiettivo di migliorare la capacità di raccogliere e analizzare informazioni da fonti pubbliche. La Kuma Academy ha assunto un ruolo centrale in questo processo, offrendo corsi che si concentrano sulla difesa civica e sulla gestione delle emergenze. La strategia si ispira al modello ucraino, adottato dai cittadini di Taipei per rafforzare la propria resilienza in un contesto di tensioni regionali.
? Punti chiave Come può la formazione OSINT proteggere una democrazia dai blackout informativi?. Perché il modello ucraino è diventato fondamentale per i cittadini di Taipei?. Cosa imparano concretamente i civili per garantire la continuità sociale in guerra?. Come può la difesa civile prevenire il collasso sociale prima dell'attacco militare?.? In Breve Kuma Academy integra tecniche mediche e analisi OSINT per contrastare la disinformazione cinese.. Fu-Ming Chu coordina la formazione basata sul modello di resilienza urbana ucraino.. Il 90% della popolazione civile deve garantire la tenuta sociale durante i conflitti.. Obiettivo resilienza sociale entro il 2049 per contrastare le minacce di Pechino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Taiwan: la miccia della Terza Guerra Mondiale
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