Taiwan la difesa civile | cittadini pronti alla crisi con la Kuma Academy

A Taipei, un gruppo di cittadini si sta preparando a fronteggiare eventuali crisi attraverso programmi di formazione OSINT, con l’obiettivo di migliorare la capacità di raccogliere e analizzare informazioni da fonti pubbliche. La Kuma Academy ha assunto un ruolo centrale in questo processo, offrendo corsi che si concentrano sulla difesa civica e sulla gestione delle emergenze. La strategia si ispira al modello ucraino, adottato dai cittadini di Taipei per rafforzare la propria resilienza in un contesto di tensioni regionali.

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