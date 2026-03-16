Il Commissario europeo alla difesa e allo spazio, Andrius Kubilius, ha dichiarato che la pace in Europa non è garantita per sempre e che è necessario essere pronti a eventuali sfide. Ha inoltre chiesto l’istituzione di un Consiglio di Sicurezza dell’Unione Europea per rafforzare la sicurezza continentale. La sua dichiarazione è stata fatta in un contesto di crescente attenzione alle questioni di difesa europea.

Il Commissario europeo alla difesa e lo spazio, il lituano Andrius Kubilius, l’ha detto molto chiaramente nel suo discorso di questa mattina al Forum Europa a Bruxelles: o l’Unione ripensa la propria dottrina di difesa, nel senso di una maggiore integrazione, oppure, se e quando ci sarà un’aggressione non saremo pronti a fronteggiarla. La situazione che si profila è decisamente preoccupante. Il disimpegno americano nella Ue, gli attacchi ibridi russi e i missili iraniani, fanno vacillare il sogno che la pace in Europa sia eterna, ma le sue istituzioni, con il tradizionale processo decisionale che Kubilius ha definito “lento”, non si sono ancora svegliate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La pace in Europa non è eterna: dobbiamo essere pronti”. Il commissario alla Difesa: “Serve un Consiglio di Sicurezza Ue”

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