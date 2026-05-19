Il 5 maggio una delegazione della Knesset, composta anche dall’ex presidente del Parlamento, è arrivata a Taiwan. Tra i membri c’era Boaz Toporovsky. La visita si inserisce in un quadro di tensioni tra Taiwan e la Cina, e segue il modello adottato da Israele in termini di utilizzo di tecnologie, scudi antiaerei e mobilitazione civile. La presenza di rappresentanti israeliani a Taiwan si inserisce in un contesto di rafforzamento delle relazioni tra i due territori, in un momento di crescente pressione da parte di Pechino.

Boaz Toporovsky è tornato a Taiwan il 5 maggio con una delegazione interpartitica della Knesset, di cui faceva parte anche l’ex presidente del Parlamento Mickey Levy. Già criticato da Pechino per una precedente visita all’isola a settembre, il deputato ha attirato di nuovo le ire dell’Ambasciata cinese in Israele: i parlamentari «non possono oltrepassare le linee rosse sulla questione di Taiwan senza pagarne le conseguenze», ha ribadito un portavoce, indicando che la visita «ha minato seriamente le fondamenta politiche delle relazioni sino-israeliane». Infrangere “linee” sembra ormai una prassi per Tel Aviv, più sorprendente è che tale... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Taiwan, contro la Cina il modello Israele: tecnologie, scudi antiaerei e mobilitazione civile

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