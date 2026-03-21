Il dietrofront dell’intelligence Usa | La Cina non attaccherà Taiwan nel 2027

L’intelligence statunitense ha comunicato che la Cina non attaccherà Taiwan nel 2027, secondo le ultime analisi. La notizia si basa su valutazioni strategiche e intelligence raccolte nelle ultime settimane, che suggeriscono una sospensione temporanea di azioni militari dirette contro l’isola. La comunicazione è stata resa nota attraverso fonti ufficiali e rappresenta un cambiamento rispetto alle previsioni fatte in passato.

In un’epoca di conflitti che si moltiplicano, una buona notizia, almeno all’apparenza, arriva da un nuovo report dell’intelligence statunitense, il quale sostiene che la Cina non sarebbe pronta a scatenare una guerra per il controllo di Taiwan entro il 2027, una data indicata in precedenza dagli stessi 007 Usa. “I leader cinesi”, si legge infatti nella valutazione annuale delle minacce stilata direttore dell’intelligence nazionale degli Stati Uniti, “non hanno in programma di invadere” il prossimo anno la provincia ribelle, né avrebbero “stabilito una tempistica precisa per il raggiungimento dell’unificazione”. La conclusione delle spie americane rappresenta un notevole dietrofront sulle valutazioni delle intenzioni di quello che Pechino considera un obiettivo chiave della sua politica estera e militare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il dietrofront dell’intelligence Usa: “La Cina non attaccherà Taiwan nel 2027” Articoli correlati Usa, l’Intelligence smentisce i militari: nessun segnale di guerra per Taiwan nel 2027Gli Stati Uniti hanno pubblicato mercoledì 18 marzo il rapporto di intelligence sulle minacce per il 2026. “Se Taiwan cade altri Paesi saranno nel mirino della Cina. Ripercussioni su Ue e Usa”Se Pechino dovesse mai conquistare Taiwan, altri Pesi della regione asiatica potrebbero essere i prossimi obiettivi del regime cinese. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il dietrofront dell'intelligence Usa La... Temi più discussi: Usa e Israele litigano sui blitz ai giacimenti, dietrofront di Trump sull’invio dei soldati; Dietrofront Iran: Vogliamo partecipare al Mondiale. Ecco la soluzione; La Cina alza i toni su Taiwan mentre gli Usa rivedono le previsioni; Nato, la missione si ritira temporaneamente dall'Iraq. Trump attacca gli alleati: Codardi, ce ne ricorderemo. Usa e Israele litigano sui blitz ai giacimenti, dietrofront di Trump sull’invio dei soldatiIl presidente si contraddice sull’attacco dell’Idf ai giacimenti di gas: «Avevo detto di non farlo». Poi arriva la smentita di Tel Aviv. L’intelligence Usa: «Gli obiettivi americani differiscono da qu ... editorialedomani.it Denatalità, l’Italia nel report 2026 dell’intelligence Usa: «Dovrà affrontare gravi sfide fiscali»Il documento dell’intelligence Usa (Annual Threat Assessment 2026), pubblicato ogni anno dall’Office of the Director of National Intelligence, che delinea una panoramica completa sulle nuove minacce m ... msn.com Mentre Israele punta al cambio di regime in Iran, gli Usa modificano gli obiettivi di giorno in giorno e cercano una "exit strategy" soprattutto sul prezzo del petrolio. Il rischio adesso è che la divergenza di vedute produca un'intensificazione dei conflitti su base re facebook Regolatori #Usa tagliano i requisiti di capitale per stimolare i #prestiti #bancari. L'articolo del Financial Times tratto dalla rassegna di Liturri #21marzo x.com