Siluri e sottomarini contro la Cina | cosa sappiamo del nuovo programma militare di Taiwan

Taiwan ha condotto il primo test di lancio di siluri da un sottomarino costruito interamente sull’isola. L’operazione fa parte di un nuovo programma militare volto a potenziare le capacità difensive della regione. La nave coinvolta nel test è stata varata di recente, e l’evento rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle forze navali locali. La notizia arriva in un momento di crescente tensione nella zona.

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Taiwan continua a rafforzare le proprie capacità militari. Taipei ha infatti effettuato il primo test di lancio di siluri da un sottomarino costruito interamente sull’isola. Il battello, battezzato Narwhal, rappresenta il simbolo del programma attraverso il quale il governo taiwanese punta a ridurre la dipendenza dall’estero e a costruire una forza navale capace di scoraggiare un eventuale intervento militare cinese nello Stretto di Taiwan. Il progetto militare di Taiwan. Secondo quanto riportato da Reuters, il test è servito a verificare le principali funzioni operative del sistema di combattimento del sottomarino: individuazione dei bersagli, tracciamento, controllo del fuoco, lancio e guida del siluro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Siluri e sottomarini contro la Cina: cosa sappiamo del nuovo programma militare di Taiwan Notizie correlate Leggi anche: “Sta tagliando i cavi sottomarini di Taiwan”: cosa c’è dietro la mossa della Cina La Cina testa un super tagliacavi sottomarini: cosa sappiamo della nuova nave del DragoneUna nave da ricerca lunga 85 metri, in grado di effettuare operazioni a migliaia di metri sotto il livello del mare e dotata di una tecnologia capace... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Siluri e sottomarini contro la Cina: cosa sappiamo del nuovo programma militare di Taiwan; Ammodernamento per i sottomarini Type 214 della Marina Ellenica. Siluri e sottomarini contro la Cina: cosa sappiamo del nuovo programma militare di TaiwanTaiwan ha testato per la prima volta i siluri del sottomarino Narwhal, fulcro del piano navale con cui Taipei punta a contrastare la crescente pressione militare cinese ... ilgiornale.it Prove in mare per il sottomarino turco S-332 Murat ReisIl S-332 Murat Rais è il terzo sottomarino della classe Reis. Scopri la sua tecnologia innovativa e le capacità in mare ... aresdifesa.it La Shimano Forcemaster Catfish è la gamma entry level dedicata alla pesca al siluro che non scende a patti con robustezza e affidabilità. . Progettata per affrontare i più grandi siluri d’Europa, è pronta per ogni tecnica moderna: statica, verticale o con esche ar facebook