Oggi si è svolta una cerimonia per inaugurare ufficialmente la Pinetina, storica sede della squadra locale. La contrada di Borgo ha organizzato una festa per festeggiare l’acquisto del complesso. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi membri della comunità e rappresentanti della contrada, che si sono riuniti per condividere il momento. La cerimonia ha incluso il taglio del nastro e momenti di socializzazione tra i presenti.

Una grande festa per celebrare l’acquisto della storica sede della Pinetina da parte della contrada gialloazzurro di Borgo. Centinaia i contradaioli che hanno festeggiato con le massime autorità civili, religiose e militari del paese. Una festa che come ha detto il priore di Borgo Simone Visconti, "corona un grande sogno e restuisce alla comunità di contrada e Piancastagnaio un gioiello architettonico di grande valore". Momenti di emozione e gioia durante l’evento, che ha visto più di trecento partecipanti al banchetto gialloazzurro. La vita di contrada nella Pinetina inizia nel 1981, due anni dopo la ripresa del Palio avvenuta il 19 agosto del 1979. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taglio del nastro della Pinetina. Festa nella contrada di Borgo

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