Taglio del nastro alla Casa dell’Elce Una vita piena anche nella disabilità

È stato inaugurato a Gagliole un nuovo centro dedicato alle persone con disabilità, chiamato la Casa dell’Elce. L'apertura ufficiale ha visto il taglio del nastro e segna l'inizio di un luogo pensato per favorire l'autonomia e la vita indipendente degli utenti. L’edificio si propone come uno spazio di supporto e assistenza, offrendo servizi specifici per le esigenze di chi vive con disabilità.

Taglio del nastro a Gagliole per la Casa dell’Elce, uno spazio dedicato alla promozione dell’autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità. Il progetto è stato guidato dall’unione montana Potenza Esino Musone, come ente capofila dell’Ambito territoriale sociale 17 in stretta collaborazione con l’Ats 18; segna il completamento di un percorso che ha visto la creazione, complessivamente, di 12 posti letto di cui sei a Palazzo di Esanatoglia, inaugurati lo scorso dicembre, e altri sei appunto a Gagliole. Obiettivo centrale: il superamento della logica puramente assistenziale per promuovere l’autodeterminazione e la qualità...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro alla Casa dell’Elce. Una vita piena anche nella disabilità Notizie correlate Leggi anche: Zocca, taglio del nastro alla Casa della Comunità “Silvia” Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sondrio, taglio del nastro per la Fiera del biologico; Taglio del nastro per la rinnovata sede di Almaterra APS; Taglio del nastro alla Casa dell’Elce. Una vita piena anche nella disabilità; Pescagri-Cia Veneto: le ostriche di Chioggia al taglio del nastro del Vinitaly - CIA. Taglio del nastro alla Casa dell’Elce. Una vita piena anche nella disabilitàInaugurato a Gagliole lo spazio realizzato dall’unione montana con l’Ats 17 ... msn.com Senago: taglio del nastro per il nuovo stadio di baseball Carlo TosiÈ stato inaugurato questa mattina il nuovo Stadio da Baseball Carlo Tosi, un’opera attesa da anni che rappresenta oggi un importante traguardo per la ... ilnotiziario.net Taglio del nastro effettuato! VENEZIA IN PLAYMOBIL , opera del francese Laurent Chassard, resterà da noi al Museo e con il Patrocinio del @comunevenezia esposta da noi fino a Novembre 2026 ! - facebook.com facebook Taglio del nastro al nostro stand a Vinitaly con il nostro presidente @masgiansanti e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana @Montecitorio @Fontana3Lorenzo #confagriwine #confagricoltura #noisiamoconfagricoltura #vinitaly2026 x.com