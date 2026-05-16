La contrada di Borgo è in festa Domani si inaugura la ’Pinetina’

La contrada di Borgo si prepara a celebrare un evento importante con l’inaugurazione della sua storica sede, chiamata ’Pinetina’. L’appuntamento è previsto per domani, con una cerimonia ufficiale a cui parteciperanno rappresentanti della contrada e alcuni ospiti. La ’Pinetina’ ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale e la sua apertura segna un momento di rilancio per le attività e le tradizioni della zona. La giornata sarà caratterizzata da eventi e momenti di socializzazione aperti ai residenti.

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