La contrada di Borgo è in festa Domani si inaugura la ’Pinetina’
La contrada di Borgo si prepara a celebrare un evento importante con l’inaugurazione della sua storica sede, chiamata ’Pinetina’. L’appuntamento è previsto per domani, con una cerimonia ufficiale a cui parteciperanno rappresentanti della contrada e alcuni ospiti. La ’Pinetina’ ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale e la sua apertura segna un momento di rilancio per le attività e le tradizioni della zona. La giornata sarà caratterizzata da eventi e momenti di socializzazione aperti ai residenti.
La contrada di Borgo in festa per l’inaugurazione della storica sede della ’Pinetina’ a Piancastagnaio che si svolgerà domani con una meravigliosa giornata amarcord fatta di emozioni, ricordi omaggi e riconoscimenti a tutti coloro che negli anni (a partire dal 1981) hanno messo mano al consolidamento sia strutturale che aggregativo della contrada bluazzurro che fa parte del tesoro culturale e storico del Palio di Piancastagnaio essendo contrada che assieme a Castello, Coro e Voltaia anima il Palio della Madonna di San Pietro il 18 agosto di ogni anno, a partire dal 1979 anno della riscoperta popolare. Ma soprattutto sarà il momento più bello per celebrare l’acquisto dell’immobile, una bellissima e antica struttura legata al nucleo architettonico del Palazzo Bourbon del Monte di proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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