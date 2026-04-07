Torna a Umbertide La vetrina più bella

A Umbertide torna il concorso “La vetrina più bella”, giunto alla sua seconda edizione e promosso dall’associazione Vivi Umbertide - Le vie del commercio. La manifestazione coinvolge i negozi della città, che esibiscono le proprie vetrine decorate e curate per attirare l’attenzione dei passanti. L’obiettivo è valorizzare il commercio locale attraverso l’allestimento di vetrine creative e accattivanti.

UMBERTIDE - Seconda edizione per il concorso “La vetrina più bella“, organizzato dall’associazione Vivi Umbertide - Le vie del commercio. Sarà una giuria composta dagli artisti che hanno partecipato all’ultima edizione della mostra " Presepe d’Autore " e dal vicesindaco Annalisa Mierla a premiare i negozi che hanno scelto i migliori allestimenti, all’insegna di cura, fantasia e originalità. Le tre migliori vetrine riceveranno in premio opere realizzate dall’azienda di ceramica Nuova Cer. Protagonisti anche i cittadinii: fino al 12 aprile si potrà votare la vetrina preferita compilando la cartolina disponibile nei negozi che aderiscono. Le tre più votate riceveranno "La chiave del successo" della pittrice Lucia Bonucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna a Umbertide “La vetrina più bella“ La “Vetrina natalizia più bella di Verbania” è dello studio Mutazzi di PallanzaIl premio per "l’originalità dell’allestimento, l’eleganza della composizione e la capacità di interpretare in modo creativo lo spirito natalizio"... Ville e palazzi in vetrina. La provincia in bella vista richiama capitali esteriEntra nel vivo “Invest in Varese”, la strategia della Camera di Commercio di Varese per attirare capitali nazionali ed esteri e rigenerare il... Argomenti più discussi: Vicenza batte Umbertide e torna ai Playoff; Time out torna on air, le notizie di oggi: dall'arresto per terrorismo del 17enne a Umbertide, a Corciano riconosciuta città da Mattarella; Ad Umbertide la seconda edizione della Giornata dello Sport; Umbertide, arrivano gli psicologi nella scuola del diciassettenne arrestato. A2 F - L'AS Vicenza batte la PF Umbertide e torna ai PlayoffUn'eroica A.S. Vicenza, al termine di una sfida combattuta fino all'ultima azione, batte la Pallacanestro Femminile Umbertide 54-51, conquistandosi così l'ottavo posto e ... pianetabasket.com Martin sbaglia il rigore che avrebbe potuto riaprirla, il Genoa torna dallo Stadium con zero punti. La Juve vince 2-0. Peccato https://www.ilsecoloxix.it/sport/2026/04/06/news/juventus_genoa_formazioni_risultato_oggi-15573849/ref=SEC-M6-S1-T1 - facebook.com facebook Attento Maicol, da lì non si torna più indietro! #GialappaShow x.com