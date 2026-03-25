Valsa la ‘bella’ torna nella storia gialloblù

Domenica prossima, la Valsa Group Modena volley affronta la partita decisiva per la qualificazione alla semifinale dei playoff. La squadra si gioca l'accesso alla fase successiva, dopo aver superato diverse sfide nella serie. La partita si svolge in un momento in cui il club non raggiungeva questa fase da quattro stagioni, l’ultima delle quali nella stagione 202122 contro Perugia.

Domenica prossima la Valsa Group Modena volley si gioca alla bella la qualificazione ad una semifinale Playoff, a cui manca da quattro stagioni, dalla stagione 202122 post Covid, dove trovò Perugia. La qualificazione attraverso la partita decisiva, sia essa dopo due o dopo quattro gare, è una costante abbastanza radicata nella storia del post season del club modenese, che l’ha giocata benr ventuno volte in 44 anni, cioè da quando furono istituiti i playoff nella stagione 198182, e l’allora Panini superò alla bella dei quarti la Casio Gonzaga Milano. Fino agli anni 2000 la bella si giocò nei quarti di finale dopo due partite, e da cinque più avanti, dal 2000 in poi anche a questo livello si andò sulle tre vittorie su 5 gare, e conseguentemente la bella arrivò a gara 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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