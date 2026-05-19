Svolte positive per le vertenze Natuzzi e Vestas Doppio risultato in un giorno

Oggi si sono registrati sviluppi favorevoli nelle controversie legali di due aziende. La Regione Puglia ha diffuso comunicati ufficiali che riportano una svolta positiva nella vertenza dell'azienda di arredamento e un esito altrettanto positivo per il gruppo che produce turbine eoliche. Entrambe le situazioni si sono concluse con risultati soddisfacenti per le parti coinvolte, portando a un doppio risultato in un’unica giornata. Le notizie sono state rese note attraverso comunicati ufficiali diffusi dall’ente regionale.

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Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia: Svolta positiva nella vertenza Natuzzi. È stato sottoscritto oggi, presso il Ministero del Lavoro, l’accordo sulla cassa integrazione straordinaria per le lavoratrici e i lavoratori del gruppo, un’intesa che apre una nuova fase di confronto sul futuro industriale dell’azienda e sulla salvaguardia occupazionale. L’accordo prevede una rimodulazione della Cigs con una riduzione massima del 62% fino alla fine del 2026, misura che consente di garantire maggiore tutela ai lavoratori in attesa della definizione del nuovo piano di rilancio industriale. L’intesa stabilisce, inoltre, la disponibilità, da parte dell’azienda, di 6 milioni di euro destinati alla gestione della prima fase del percorso di incentivazione all’esodo su base volontaria. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Svolte positive per le vertenze Natuzzi e Vestas Doppio risultato in un giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il primo giorno di negoziati non ha portato svolteAlmeno per ora, i colloqui proseguono nella notte: le delegazioni di Iran e Stati Uniti si sono parlate faccia a faccia, ma il futuro di Hormuz resta... Leggi anche: Lavoratori contro aziende, crollano le vertenze: i tribunali fanno paura, meglio le conciliazioni