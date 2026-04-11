Nella prima giornata di negoziati tra Iran e Stati Uniti non sono stati raggiunti risultati concreti. Le discussioni continueranno durante la notte, con le delegazioni coinvolte ancora impegnate nei colloqui. Finora non sono stati annunciati accordi o avanzamenti ufficiali, e le parti si stanno confrontando per definire i prossimi passi. La situazione rimane in attesa di sviluppi futuri, senza indicazioni di una conclusione immediata.

Almeno per ora, i colloqui proseguono nella notte: le delegazioni di Iran e Stati Uniti si sono parlate faccia a faccia, ma il futuro di Hormuz resta un problema I negoziati in Pakistan fra Stati Uniti e Iran sono proseguiti fino a tarda notte. Non ci sono informazioni su obiettivi raggiunti, e da quanto emerge le distanze sono ancora notevoli su molte delle questioni centrali. I colloqui potrebbero proseguire anche domani e sarebbe un primo risultato, perché eviterebbe un’interruzione delle trattative. È di per sé un risultato notevole, perché Iran e Stati Uniti non avevano colloqui diretti di questo livello dal 1979, quando la rivoluzione portò alla cacciata dello scià e alla nascita della Repubblica Islamica.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il primo giorno di negoziati non ha portato svolte

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