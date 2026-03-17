Negli ultimi tempi si registra una diminuzione delle vertenze tra lavoratori e aziende, con i tribunali che sembrano scoraggiare le cause legali. I lavoratori sono meno propensi a portare in tribunale le proprie rivendicazioni, preferendo spesso tentare la conciliazione. Questa tendenza si osserva in diverse regioni e riguarda vari settori, evidenziando un cambiamento nel modo in cui si affrontano le controversie lavorative.

Lecco, 17 marzo 2026 – Meno vertenze sindacali. Ma non è necessariamente un segnale positivo. Anzi: la sensazione è che per i lavoratori rivendicare i propri diritti sia sempre più rischioso, specialmente in tribunale, davanti a un giudice. Meglio quindi mediare, conciliare, accontentarsi, per evitare di non ottenere nulla o, peggio, di dover pure pagare le spese legali. I numeri del report . I sindacalisti e i legali della Cisl Monza Brianza Lecco nell’ultimo anno hanno assistito 1.047 lavoratori in provincia di Lecco. Le vertenze sono crollate del 25%, ma sono aumentate appunto le conciliazioni. “Rivendicare i proprio diritti in tribunale rispetto al passato espone i lavoratori a incertezze – spiega Antonio Mastroberti, responsabile dell’Ufficio vertenza della Cisl brianzola e lecchese –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori contro aziende, crollano le vertenze: i tribunali fanno paura, meglio le conciliazioni

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