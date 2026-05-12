A Napoli, l'attenzione si concentra sulla posizione di Antonio Conte come allenatore della squadra. Si attendeva un possibile incontro tra il tecnico e il presidente del club, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione rimane in sospeso, e si valutano eventuali sviluppi riguardo al futuro di Conte sulla panchina partenopea. Nel frattempo, circolano voci su un possibile candidato per la sua sostituzione.

Sembrava poter essere la settimana del tanto atteso incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Ma la sconfitta contro il Bologna potrebbe modificare i piani. Il Napoli non ha ancora raggiunto il traguardo della qualificazione in Champions League e per questa ragione le parti aspetteranno prima di sedersi intorno ad un tavolo. In attesa di conoscere la volontà del proprio allenatore e non solo, il club azzurro ha già individuato il profilo giusto per sostituirlo. Attesa per conoscere il futuro di Conte: in caso di addio, occhi del Napoli puntati su Sarri. Solo dopo il vertice che vedrà protagonisti Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si potrà avere un quadro più chiaro sulle intenzioni dell’allenatore e del club.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, futuro incerto per Conte: spunta il nome del candidato principale per sostituirlo

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