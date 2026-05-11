Marina di Casamicciola arriva la svolta | si va verso la revoca della liquidazione
A Marina di Casamicciola si prepara una svolta per la società partecipata, che sta per uscire dallo stato di liquidazione e tornare in attività normale. Dopo un periodo di gestione sotto liquidazione, si è deciso di procedere con la revoca dello stato di liquidazione, consentendo alla società di riprendere le operazioni ordinarie. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante per il futuro dell’azienda.
Tempo di lettura: 2 minuti Svolta per la società partecipata Marina di Casamicciola che si avvia ad uscire dallo stato di liquidazione ed a tornare “in bonis”. L’assemblea, riunitasi nella mattinata di sabato 9 maggio presso la casa comunale di via Salvatore Girardi, ha infatti approvato i bilanci 2022, 2023, 2024 e 2025. Il patrimonio netto negativo che gravava sull’azienda è stato compensato con gli utili che la gestione ha fatto registrare nel triennio compreso tra il 2023 e il 2025 (quello che ha visto in carica l’attuale amministrazione guidata dal sindaco Giosi Ferrandino), ma anche con la sopravvenienza straordinaria dovuta all’alluvione 2022 riconosciuta dalla struttura commissariale.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie correlate
Crisi per Gibert, storica libreria francese: verso la liquidazione e la svolta sull’usatoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.
Riforma Arbitri, possibile svolta storica per la Serie A! Il piano di riforma della FIGC: si va verso il professionismoCalciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurri Vicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con...
Argomenti più discussi: Spiagge di Ischia: le 12 più belle in assoluto; Casamicciola. Domenica ecologica, Piazza Marina trasformata in un magico villaggioper bambini; Ischia News ed Eventi - La ricostruzione perpetua ed il disegno impossibile; Ischia, Forio, Procida e Casamicciola, abusivi nel mirino dei carabinieri.
Arrivati in Edicola Piazza Marina Casamicciola Terme ? facebook
#AltreNews #Cronaca #Cultura Il mare entra in classe: grande successo per la Giornata della Cultura Marina con l’Istituto Comprensivo Statale IBSEN di Casamicciola x.com
Casamicciola, così il porto turistico rilancia reddit