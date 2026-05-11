Marina di Casamicciola arriva la svolta | si va verso la revoca della liquidazione

A Marina di Casamicciola si prepara una svolta per la società partecipata, che sta per uscire dallo stato di liquidazione e tornare in attività normale. Dopo un periodo di gestione sotto liquidazione, si è deciso di procedere con la revoca dello stato di liquidazione, consentendo alla società di riprendere le operazioni ordinarie. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante per il futuro dell’azienda.

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